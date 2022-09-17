交通部觀光局澎湖國家風景區管理處17日於澎湖嵵裡沙灘展開首場風浪板、立式划槳及獨木舟體驗活動，邀請專業教練團隊帶領操作技巧教學，吸引近30名民眾參加，現場遊客們沉浸體驗奔馳、擁抱海洋新感動，為秋冬的澎湖親水活動揭開序幕！

澎湖海上遊憩活動在國內頗具盛名，每到炎熱夏季總會吸引大批旅客前來觀光旅遊，但其實進入秋冬起風季節的澎湖海域，也可以在合格教練的安全指導下進行不一樣的海上活動，搭配澎湖特有的東北季風挑戰不同體驗樂趣，加上秋冬的肥美海鮮料理，讓民眾秋冬遊澎湖好吃更好玩！

澎管處許宗民處長表示，嵵裡沙灘是最安全水域，也是悠賞落日之美的好地方，澎管處辦理之自行車嘉年華活動騎乘自行車路線、官網主推之漫遊澎南及湖西黃金海岸地景自行車路線，皆行經嵵裡沙灘，走進漁村、濱海山頭，再溜轉至寧靜的沙灘，以悠慢休閒細細品嘗及深度體驗村落之美。

尤其無論是天然地景、水域遊憩活動和在地海鮮餐飲美食，經數次媒體、部落客、網紅踩線體驗後留下深刻口碑，吸引遊客到訪，成為海島風情度假旅遊的國內首選。

由澎管處推廣的秋冬體驗活動，除了嵵裡沙灘風浪板外，還有探索古法捕魚的林投沙灘牽罟體驗、成功社區手作窯烤比薩與傳統潮間帶擼漁栽體驗，於本週開始持續至10/23，每週末五、六、日都提供限量名額供民眾報名，額滿為止，詳情請鎖定活動報名網站：https://www.accupass.com/organizer/detail/2112080813251305627940 。