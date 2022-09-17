在衛武營榕樹廣場登場的視障表演者音樂會活動，用歌聲傳遞對追夢的渴望，期待大家用掌聲肯定他們的音樂天賦及努力。（柯宗緯攝）

在衛武營榕樹廣場登場的視障表演者音樂會活動，用歌聲傳遞對追夢的渴望，期待大家用掌聲肯定他們的音樂天賦及努力。（柯宗緯攝）

在衛武營榕樹廣場登場的視障表演者音樂會活動，用歌聲傳遞對追夢的渴望，期待大家用掌聲肯定他們的音樂天賦及努力。（柯宗緯攝）

一場別開生面的視障星光大道比賽，來自不同背景、有著不同人生故事的8位視障者，用一首首歌曲，道出人生的閱歷及辛酸苦辣，他們在今在衛武營榕樹廣場登場的視障表演者音樂會活動，用歌聲傳遞對追夢的渴望，期待大家用掌聲肯定他們的音樂天賦及努力。

勞工局長周登春指出，隨著許多優秀的視障者音樂人嶄露頭角，有更多的視障者不懼於站上舞台，也更樂意展現自己的個人特色。勞工局為了發掘出視障朋友多元面向的就業潛能及表演實力，近年來持續辦理視障達人選秀星光大道、星光培訓課程、星光閃耀音樂會、網路演藝行銷等計畫，再再讓大家發現到視障表演者的無限可能。

這次音樂會活動甄選吸引眾多表演好手踴躍報名，實力出眾、脫穎而出的7組8位視障表演者透過歌唱、爵士鼓、陶笛及鋼琴、洞簫合奏等精彩演出，展現出自己的個人風華與舞台表演的亮度，讓現場民眾及「小勞男孩向前行」FB粉專線上直播觀眾，在周末夜晚美好時光中，享受了一場音樂饗宴，也獲得無數掌聲與喝采。

優秀的技藝足可勝任各式表演、商演、政府部門活動等需求，也籲請各行各業、組織法人如有表演需求，視障音樂藝術人才的演出絕對是您的最佳選擇，如有演出需要，歡迎洽詢勞工局職業重建科（電話8124613轉536）。