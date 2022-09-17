石知田樂收好友連俞涵送的小茶杯。（聯經出版提供）

知性演員石知田近日推出散文集《石光乍現》，今（17日）在金石堂汀洲店舉辦新書簽名會，吸引上百人擠爆現場，早上6點就有粉絲到場守候，他受訪時害羞透露，主視覺的部份是圈外女友拍攝，「書籤和主視覺都是由她拍攝，她鏡頭下的眼光很好」，原稿有給攝影師女友第1個過目？石知田笑喊：「書的原稿也是編輯先看，不好意思我比較現實。」

整本書都是由石知田親自撰寫校稿，並從幾千張照片挑出70張個人的攝影作品收錄，「我覺得《石光乍現》是一些我自己的某個片刻，然後我在寫作中逐段拼湊自己，很像一種在回憶的荒野中找尋靈光和碎片，然後這些東西是透過寫作才回想起來的」。接著提到書中的照片都是在不同城市取景，他認為旅行是一段在沒看過的景象中找尋相似景色的旅程，「你來自哪裡通常會決定看東西的方式，不同的緯度、氣候都會影響，會發現原來不同的東西，居然也會帶來與家鄉同樣的感受」。

書中提到了自己曾在整理房間時，發現母親生前的日記，也有不少關於夢的內容，石知田說，過去媽媽很常擔心自己與哥哥的功課、以及家境狀況，也因此，就讀台大的石知田表示，可能在自己潛意識的某部分，努力唸書得到好成績，是為了讓媽媽放心。接著提到，在成為演員後，即使到現在，都依然還是會不斷懷疑自己，他笑說：「我覺得演員就是一個不斷與失敗共存的職業，有的時候自己拍得很好的take，但導演卻沒用，但有時候覺得自己表現不好的最後卻被選用，這真的很難說。」

《石光乍現》上月25日預購開賣後，首刷限量簽名版即刻秒殺，出版社緊急加印，石知田很感謝大家的支持，還自曝預購當天緊張到不敢上線看預購狀況，直到隔天才敢看一些反饋，發現家人在看自己寫的書時，也覺得有點尷尬，但能夠得到家人的支持，還是感覺很溫暖。第一次出散文集，石知田表示心情其實很複雜，一方面覺得開心，因為自己是愛閱讀的人，認為可以寫作是很美好的一件事，也覺得壓力很大，開始有了作家身份，要承擔得起這個身份，也會希望自己能持續有文字的產出。

另外，今天原邀請好友連俞涵出席，對方在活動前1天因身體不適不克前來，仍特別拍攝祝賀影片，連俞涵表示，書中有篇石知田將日本「金繕」技藝帶入人生與演員兩者間「無可迴避的冷場」做結合，讓她印象深刻，便送上「金繕」過的小茶杯。石知田也說：「演員的工作，充滿了被動與不確定，大多時刻都在等待，而等待的同時又務必要保持著動力持續學習與自我產出。或許過往的每一次冷場，也都想過放棄吧，而正因為想過放棄，也才能出現後面毅然決然的堅持。」連俞涵也感性直說：「演員這個行業就是起起伏伏，希望大家都能在未來的路相見。」