1名網友分享朋友開的餐廳日前收到1則Google負評，1名女客人稱店內店員打扮地花枝招展，「有刻意吸引男客人的嫌疑」，還說她的老公一直盯著店員看，痛批店家想用「不入流」方式留住客人，直言不會再去了；該網友說店員都是素顏，認為該客人管不住老公還怪店員，實在可笑，「到底對自己多沒自信」。

該網友在臉書「爆怨公社」分享1張Google評價，1名客人就留言稱店員打扮地花枝招展，其中2次的店員不同人，但該客人都認為店員打扮不行，「有刻意吸引男客人的嫌疑」，還說她的老公眼睛就一直盯著店員，沒移開過，質疑店家是否有特別挑選正妹員工，還是只是單純員工個人行為。

餐廳收到1則Google負評，1名女客人稱店員打扮地花枝招展，「有刻意吸引男客人的嫌疑」，還說她的老公一直盯著看，直言不會再去了。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名客人還怒嗆「建議餐飲業還是要腳踏實地地做，不要想著用這些不入流的方式留住客人」，更說店內的咖哩鹹到「像是挾怨報復」，認為店家根本沒有想聽客人意見，直言以後不會再去了；原PO稱這是友人的店，還說店員當時都是素顏，認為該客人管不住老公還怪店員，實在可笑，「到底對自己多沒自信」。

其他網友留言批「要不要這麼沒安全感？店員好看一點也不行」、「花枝招展關你屁事？管不了自己的狗還怪路邊的屎比你香」、「笑死，什麼邏輯」、「笑鼠人了！自己沒本事讓老公眼睛只專注在妳身上」、「嫉妒得這麼赤裸裸，搞不好下次妳先生就會瞞著妳自己去了喔」、「這種怨婦非常多，自己不想改變又見不得別人好」。