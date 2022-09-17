SEVENTEEN視訊通話簽售會附贈的台灣限定小卡。（摘自官方臉書）

韓國人氣男團「SEVENTEEN」日前推出正規四輯改版《SECTOR 17》，僅3天就賣破百萬張，也達成他們連續7張專輯破百萬銷量的紀錄，而台灣克拉（官方粉絲名）也有機會參加視訊通話簽售會與偶像線上見面，招募活動明（18日）截止。

目前正在舉辦暌違2年4個月的世界巡迴演唱會，「SEVENTEEN」近日接受日本電台節目「SEVENTEEN LOCKS!」單元回答聽眾問題，成員淨漢分享有次出國忘記帶自己慣用的化妝水，只好急忙在當地找店家購入，他提醒大家出國時一定要記得檢查行李，才不會慌慌張張，至於長途旅行都在飛機上做些什麼，他表示「前一晚比較不會睡，因為如果在機上如果一直醒著超痛苦，所以我是上機必睡的人」，也不忘強調其實可以多利用在飛機上的時間，看看電影又或是唸書也不錯。

「SEVENTEEN 4th Album Repackage [SECTOR 17]視訊通話簽售會」動將於明天截止，只要在時間內購買「ON INN ASIA」販售的專輯，除了可以抽選線上簽售會、親筆簽名專輯、親筆簽名拍立得之外，每張專輯還附贈台灣限定小卡乙張，團員們以中文寫出想對台灣克拉們說的話語。更多詳情可洽主辦單位「ON INN ASIA」官方臉書專頁。