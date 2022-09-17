台電台中火力發電廠去年6月間煤炭輸送帶起火，濃煙擴散造成空汙，台中市環保局以未盡管理維護義務、防火措施輕忽，造成嚴重空汙開罰500萬元，台電不服提行政訴訟，主張是「無從避免風險」。台中高等行政法院認為環保局裁罰有理，予以駁回，仍可上訴。

台電中火去年6月10日煤炭輸送帶起火燃燒，台中市環保局查獲產生大量黑煙及異味，影響空氣品質，通知台電陳述意見後，依違反空氣汙染防制法開罰500萬元。

台電不服，提起訴願被駁回，再提行政訴訟，主張落煤黏著滾輪軸承摩擦起火，火調結果並非設備異常引起火災，屬突發及不可預見的事故，當天空氣品質指標AQI都屬良好等級，廠區有偵測警報、定期巡檢，已盡善善良管理人義務。

環保局抗辯表示，台電管領的密閉式輸送設備發生大火，未盡管理維護義務，台中市府在同年7月5日的勞檢認定，台電就防火措施輕忽，且該廠輸送帶今年4月29日也曾火災，證明怠於管理。

環保局說，火災黑煙擴散台中市、彰化縣，民眾陳情不斷，台電資本高達3300億元，卻輕忽義務導致嚴重空汙，怠於管理情節重大，開罰500萬元並無不當。

法官調查，火災當天包括台中龍井以南，彰化伸港、線西、和美及鹿港都檢測到空汙，確實有大量黑煙散布，已達情節重大程度，台電是國營企業，違反空汙法受責難程度重大，環保局可勒令停業，但僅處最高罰鍰，並無違反比例。