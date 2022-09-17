關子嶺溫泉美食節暨夜祭巡行17日晚間在關子嶺盛大登場。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

現場還有家長帶著孩子來參加。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南關子嶺溫泉美食節暨夜祭巡行17日晚間在關子嶺盛大登場，台南市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處長徐振能、市府觀旅局長郭貞慧、台南市溫泉協會林憲堂理事長等人一同為今年正式更名為「不動明王（火王爺）」及大鵬金翅鳥的燈車點亮，象徵為溫泉美食節揭開序幕。

由「不動明王」祭典燈車引領著護法神「大鵬金翅鳥」燈車、旗印御迎燈、兒童舉燈、浴衣巡行及表演團體所組成的夜巡隊伍打頭陣。

黃偉哲說，溫泉美食節活動有一系列活動，歡迎民眾來大啖在地美食桶仔雞、茶葉蛋，順道可以去台南其他地方觀光旅遊吃美食，只要消費登錄發票就機會抽到大獎。

觀旅局說明，關子嶺溫泉美食節從9月17日到10月16日，今年特別以「時代祭」為主軸舉辦一系列活動。開幕周除夜祭巡行外，也擴大舉辦關嶺祭典市集，明日下午更舉辦可大啖關子嶺桶仔雞的大胃王競賽。

另外，10月推出多元主題的活動場次，包含親子彩繪大地活動、「關嶺舊事」時光部屋、「尋泉趣」實境解謎活動等活動，且在活動期間，市府與在地業者合作推出平日住宿雞加酒優惠方案，並加碼於「旅行台南APP」加贈商家平日優惠券。