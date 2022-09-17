季中被交易到樂天桃猿的楊彬，17是先發碰上前東家富邦悍將，他主投6局僅失1分，率隊以6比1拿下3連勝，楊彬拿下轉隊後首勝及首次單場MVP（生涯第2次單場MVP）。

兩隊在季中展開球員交易，富邦送出楊彬、楊晉豪，從樂天換來王躍霖、林澤彬。楊彬改穿桃猿戰袍後很快獲得一軍先發機會，上次轉隊後首度登板面對味全龍就繳出6局失3分（2責失）好投，無奈隊友沒能守成，讓他本季首勝飛走。

今天楊彬再度先發就是面對前東家，他用86球投6局，投出3次三振、沒有任何保送，被敲6支安打、失1分，唯一失分就是在2局下被高國麟、林益全連續2支二壘安打。

轉披新戰袍兩場都優質先發，楊彬這次拿下本季且是轉隊首勝，並獲選單場MVP，生涯首度站上桃猿主場MVP頒獎台並跟樂天女孩一起熱舞，他說：「很開心能拿MVP，上次拿已經是一年前的事，也謝謝隊友能讓我有這個機會。」

楊彬也提到，轉隊後訓練一定不一樣，「但學長也都會幫助我、提醒我，有些小缺失也會跟我講、給建議。」他希望能做好先發投手該做的事，把局數拉長，讓球隊有更大勝利的機會。