民進黨新北市長參選人林佳龍今(17)日晚間在新北市三重參加《台灣的未來！追想史明音樂祭》活動時，首度與民進黨台北市長參選人陳時中合體同台，高呼「雙北雙箭頭，雙北雙贏」；林佳龍表示1989年台灣尚未民主化，對於強行攻堅造成鄭南榕自焚而亡，當時為警方第一線指揮官的新北市長侯友宜稱有拿到法院拘票「依法執行」，並指當時台灣已經民主化，痛斥侯友宜扭曲歷史。

陳時中表示，在白色恐怖時期看《臺灣人四百年史》這種書都非常危險，但是台灣的志氣、台灣人的自主權、台灣人的國際觀，都是這樣從小被史明老先生慢慢地牽起，雖然史明已經離開我們，但他的精神要繼續延續，台灣人要國際觀，台灣要給世界看到，大家一起來拚。

林佳龍則重提鄭南榕事件，他說新北市長侯友宜近期表示，若1989年4月7日的鄭南榕事件再次發生，自己一樣會執行，並說當時台灣已經民主化了，自己是奉命行事、問心無愧；他痛批，這樣的說詞令人覺得可怕，更是對歷史的嚴重扭曲。

林佳龍說，31年前發生獨台案，那時還是動員戡亂時期，還有《懲治叛亂條例》，刑法100條、二條一都還沒改，距離鄭南榕自焚事件也只過去2年又1個月12天，當時自己的好友陳正然、廖偉程這些學生，都被抓走調查，後來他們發起喊政治迫害、反白色恐怖的運動，才在1992年5月17日促成廢止《懲治叛亂條例》，那天之後台灣才開始步入民主化，才有台獨的言論自由。

林佳龍強調，歷史不能被扭曲，所以今天兩人會合，就是「要用團結力量大」，要來讓台灣的歷史、我們的未來，不會受到威權的復辟。