勞動部勞動力發展署高屏澎東分署17日在屏東縣立體育館舉辦「2022台灣就業通－屏東地區就業博覽會」，因疫情影響，睽違2年在屏東地區舉辦最大場的就業博覽會，共有100家徵才廠商。（勞動部高屏澎東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署17日在屏東縣立體育館舉辦「2022台灣就業通－屏東地區就業博覽會」，因疫情影響，睽違2年在屏東地區舉辦最大場的就業博覽會，共有100家徵才廠商。（勞動部高屏澎東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署17日在屏東縣立體育館舉辦「2022台灣就業通－屏東地區就業博覽會」，因疫情影響，睽違2年在屏東地區舉辦最大場的就業博覽會，共有100家徵才廠商。（勞動部高屏澎東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署17日在屏東縣立體育館舉辦「2022台灣就業通－屏東地區就業博覽會」，因疫情影響，睽違2年在屏東地區舉辦最大場的就業博覽會，共有100家徵才廠商。（勞動部高屏澎東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署17日在屏東縣立體育館舉辦「2022台灣就業通－屏東地區就業博覽會」，因疫情影響，睽違2年在屏東地區舉辦最大場的就業博覽會，共有100家徵才廠商，提供超過1800個工作機會，其中主管、儲備幹部、工程師、專業人員等中高階職缺佔2成，在地工作機會超過1600個，這場活動吸引超過千位求職民眾到場找工作。

勞動部長許銘春表示，為因應廣泛的求才求職需求，這場就博會是勞動部今年舉辦的第4場大型實體就業博覽會，在疫情期間為協助受影響的勞工及企業，勞動部推動了很多紓困措施或是補貼，對於勞工朋友的工作保障及權益維護，感謝地方政府幫忙。

許銘春說，屏東縣這幾年除提升農業與觀光業以帶動周邊相關產業發展外，也積極透過區域資源的互補與共享，建立新興產業聚落，像是「六塊厝產業園區」，打造低汙染、低耗能產業，引進汽機車零件製造業、食品製造業、綠色產業等，已在今年7月14日啟動招商，預估可增加超過1000個工作機會，提供勞工朋友在地就業機會。

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華表示，本次就博會邀請大江生醫農科分公司、明揚國際、元晶太陽能、輝創電子、南部化成等知名廠商，另外宏利汽車、健翔興業以及環拓科技，更開出4萬5000元以上月薪，徵求設備主管、會計主管以及機械工程師。

除80家廠商在現場親自面試外，另設有視訊面試區，由台灣積體電路製造股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司、安得烈股份有限公司、晶燿企業有限公司等4家公司，特別提供預約視訊面試機會，讓求職民眾透過不同的方式應徵屬意的工作機會。

現場除企業徵才外，「在地產業特色廠商區」也相當吸睛，5家屏東在地產業特色廠商除展示其商品及服務外，並結合相關之體驗互動活動，使求職者了解屏東地區多面向的產業特色及相關職務介紹。