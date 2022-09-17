臺北市選舉委員會組長辛克照講解投票規定。（翻攝照片）

111年九合一大選在即，內政部移民署偕同臺北市選舉委員會、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺北市政府民政局、臺北市萬華區公所、中正區公所等單位，還有新住民100人，今(16)日於移民署11樓大禮堂共同舉辦「不賄選，我才選」反賄選宣導暨模擬投票活動，期能透過活動號召民眾不分你我，共同拒絕賄選。

移民署副署長林宏恩表示，反賄選不是只有單一政府部門的事，需要凝聚全民力量，一起維護民主價值，本次活動除了臺灣臺北地方檢察署高一書主任檢察官、臺北士林地方檢察署王碩志主任檢察官偕同各單位及新住民朋友共同宣示反賄選決心外，也透過臺灣臺北地方檢察署郭建鈺檢察官反賄選案例講習，讓民眾對於拒絕賄選的重要性及檢舉管道，留下深刻印象。

移民署也特別播映自製多語版動畫短片，片名為「不賄選 我才選」。該反賄選宣導影片即點出:「我們守護民主自由的決心」，而臺灣是個多元文化社會，期望「攜手新住民 齊力斷黑金」，也邀大家作夥來乾淨選舉，遇到買票或賄選等不法行為時，請勇於拒絕、蒐證並撥打反賄選檢舉專線:移民署北區事務大隊臺北市專勤隊(02)2239-6393分機702、法務部0800-024-099。

今天參加反賄選暨模擬投票體驗活動中，有不少新住民為首投族，其中來自越南的新住民首投族黎清映娟，除了是越南語講師及廣播節目主持人外，平時對於新住民在臺生活議題也十分關心。她表示當天熟悉模擬投票活動很期待。另一位來臺十多年、來自緬甸新住民的張麗英從未參與投票，曾是緬甸曼德勒航空公司的空服員，她表示因為不熟悉而不敢去投票，現在有機會能透過模擬投票活動了解選舉過程，十分難得。

還有越南新二代首投族郭家銘，大學生的他積極投入在地活動，同時也參與今年國民法官模擬法庭活動，今年11月的九合一選舉也是他首次參與選舉投票，對於能投下民主神聖的第一票，體驗正港的臺灣民主價值，他感到身為臺灣人一份子，相當榮幸！

林宏恩強調，希望新住民朋友不要因為不知道如何投票，或因擔心在投票所犯錯，而放棄自身權益。本次活動獲得新住民朋友踴躍參與，透過投票規定說明及模擬實作，大家都可以親身感受真實票匭及投票過程，預先體驗行使公民權益的美好。

臺北市選舉委員會也特別提醒，除了執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置不在此限。違反公職人員選舉罷免法第65條第3款者，依公職人員選舉罷免法第106條第1項，處新臺幣3萬以上30萬以下罰鍰。