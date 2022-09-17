民進黨台中市長參選人蔡其昌今天晚上在一德洋樓舉辦造勢晚會。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌17日晚上在北屯一德洋樓舉辦造勢晚會，副總統賴清德前往助講相挺。賴清德表示，國際局勢越複雜，台灣要越穩定，才能應付複雜的變局，拜託大家出來做蔡英文的後盾，讓他背後更大的民意應付國際社會的挑戰，因此民進黨推薦的候選人大家一定要全力支持，「中台灣若穩定，台灣就穩定」，總統就能處理國際社會的問題。

賴清德說，今天現場超過3000人而且大家很熱情，他看到大家要改變台中的決心，只要團結一定能成功。賴清德強調，現在國際局勢非常複雜，台灣的挑戰很大，蔡總統冷靜理性，秉持和平對話處理兩岸關係，得到國際社會的支持，在俄羅斯侵略烏克蘭引起歐洲各國恐慌之際，國際社會沒有因為中國在台海的叫囂退縮，各國國會議員、日本國會議員都來到台灣，讓大家看到台灣的角色在國際社會上的定位跟責任。

賴清德強調，國際局勢越複雜，台灣要越穩定，才能應變複雜的變局，希望選舉大家要出來投票，做蔡英文總統的後盾，讓總統背後有更大的民意應付國際社會的挑戰．請大家要全力支持民進黨推薦的候選人，要讓蔡其昌高票當選台中市長，中台灣若穩定，台灣就穩定，總統就能處理國際社會的問題。

賴清德說，市長是政務官，每4年接受一次檢驗，客觀看遠見雜誌對台中市政的評鑑，讓人擔心台中的未來，八大面向施政評鑑中，直轄市資源比較多表現應比非直轄市好才對，但台中沒有一項在6名內，甚至沒有一項在11名內，最好的就是醫療衛生12名，要改變與市民息息相關的一切，唯一的方法就是換市長。

蔡其昌說，他對盧秀燕個人人格沒有攻擊，選舉要討論政策，若盧市府做得好他沒話說，但4年來做得零零落落，沒有任何發展，大家要換新，不是只選一個沒有犯錯的市長，要選一個會做事的市長，把台中未來20年的建設準備好。

蔡其昌細數這4年來盧市府延宕的重大建設並表示，建設要選行動派來做，他若說得到做不到，得票數又不會一次比一次高，年底的成績單是證明蔡其昌是可以解決問題、做事情的政治人物，要拜託大家，改變的工程開始，大家要相招一起走，挑戰有行政資源、用政府公帑舉辦各式各樣活動的市長，但他不怕，因為有鄉親相挺，要給城市更好的願景。