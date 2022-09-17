全台首座「國際保鮮物流中心」17日正式啟用，除導入冷鏈管理設施、確保農產品品質外，還發揮儲藏功能、協助調節產銷及穩定糧食供應，農委會主委陳吉仲強調，誰掌握冷鏈、誰就掌握市場價格，台灣農產新階段就從屏東開始。

由行政院協助農委會打造的國際保鮮物流中心，坐落在屏東農業生物科技園區，陳吉仲指出，冷鏈物流可以讓屏東最重要的農產品，包含鳳梨、檸檬、芒果、木瓜等維持價格，甚至可以外銷到全世界，所以這座國家級的冷鏈物流，將透過全日物流合作，扮演調節功能。

陳吉仲說，以目前的市場導向來看，大家都知道誰掌握冷鏈、誰就掌握市場價格，長期以來很多價格都是受到供需影響，而今水果可以透過冷鏈節切行銷到全世界，且在國內還能扮演調節工作，後續歡迎各地農友，若需要的話可透過農糧署一起合作。

行政院長蘇貞昌也出席啟用典禮，他大讚陳吉仲推動農產品冷鏈物流系統，期盼能於全國同步建置，屏東國際保鮮物流中心已正式啟用，另1座將座落桃園，這2處都是以外銷為導向的旗艦物流中心，同時政府也會依據縣市政府、產業需求及各地農產品狀況，建置區域冷鏈物流中心。

蘇貞昌說，農業生產攸關糧食安全、社會安定、國民就業、經濟發展等層面，台灣的農業生產名列世界前茅，但如何持續提升台灣農業的國際競爭力，無法單靠農民一己之力，政府必須拿出魄力和辦法。

蘇貞昌期許，全國其他地方也能複製屏東國際保鮮物流中心的成功經驗，針對不同種類的農產品導入相關冷鏈技術，使台灣農產品邁向嶄新階段，並發揮調節供需的功能，進一步提升國際競爭力。

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