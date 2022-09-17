評審團依口味、菜餚觀感、料理擺盤、食材選用與主題符合度等項目進行評分。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「香筍老鴨堡」，其高湯是以大骨等熬製3天，堪稱是該道佳餚的主要靈魂。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

廚師賴威翔烹飪的「香筍老鴨堡」，高湯、竹筍相得益彰，獲評審團一致認同。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮公所舉辦「2022筍筍欲動創意料理大賽」，由於專業組第一名獎金2萬元，吸引大批隊伍報名，歷經16日初賽選出業組、社會組及學生組各5組，17日於竹山鎮公所展開廚藝對決，專業組由竹山後花園奪冠，社會組及學生組分別由天梯仙境、Young chef拿冠軍有1萬5千元獎金。竹山鎮長陳東睦說，透過料理競賽切磋廚藝，進一步推廣竹山的麻竹筍相關知識與產品。

評審團依口味、菜餚觀感、料理擺盤、食材選用與主題符合度、衛生及料理時間掌控、料理區域清潔等項目進行評分，當評審完成評鑑進行評審團會議時，開放讓現場民眾進入場內欣賞所有參賽了里達人的作品。

比賽結果：專業組第一名竹山後花園、第二名大葉大學、第三名日月桐舞、第四名快樂時光隊、第五名町園；社會組第一名天梯仙境、第二名竹山社區發展協會、第三名黑社會美眉、第四名秀枝農場、第五名東方不敗；學生組第一名Young chef、第二名阿嬤的電蚊拍、第三名你說的都不隊、第四名爆米花、第五名慈心隊。

評審團指出，竹山後花園的廚師賴威翔烹飪的「香筍老鴨堡」，其高湯是以大骨等熬製3天，堪稱是該道佳餚的主要靈魂，加上高湯又沒有搶走筍香，高湯、竹筍相得益彰，讓人吃了之後還想再吃，獲評審團一致認同。