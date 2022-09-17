排隊等躦轎腳的人龍也綿延在大街上超過2公里之長，首晚就超過3萬名民眾前往參與。（楊舒婷攝）

「恭迎聖駕，進喔！」在鳳邑北辰宮的廟埕，信徒們擠成一團高喊口號，現場萬人空巷。（楊舒婷攝）

「恭迎聖駕，進喔！」在鳳邑北辰宮的廟埕，信徒們擠成一團高喊口號，有「粉紅超跑」之稱的苗栗拱天宮白沙屯媽祖17日前往高雄鳳山，舉行為期3天的首次鳳山遶境。此次拱天宮受到鳳邑北辰宮與五甲龍成宮的邀請，舉行雙媽遶境，為疫情祈福。

「白沙屯媽祖就是有這種凝聚人心的力量」信徒感動的表示，參與遶境的民眾擠在鳳山大街小巷，寸步難行，只為了一睹「粉紅超跑」的迷人風采，排隊等躦轎腳的人龍也綿延在大街上超過2公里之長，首晚就超過3萬名民眾前往參與。

此次白沙屯媽祖首度到鳳山遶境，鳳邑北辰宮的廟埕被擠得水洩不通，大家都是為了祈求白沙屯媽祖庇佑而來；2間駐駕廟宇也為了恭迎白沙屯媽祖的到來，晚間不關廟門，24小時開放信徒前往參拜。

「媽祖的慈悲令人萬分感動」，親身徒步參與白沙屯媽祖遶境的民進黨高雄市黨部主委許智善表示，這次真的親身體驗到白沙屯媽祖的慈悲與力量，白沙屯媽祖一直深植台灣人的心中，此次到鳳山區舉行遶境，希望帶給鳳山區居民安定的力量，也希望讓高雄的新冠疫情和登革熱疫情得以趨緩。「真的感動到說不出話！」五甲龍成宮主委鄭振成也被白沙屯媽祖的神威震撼到感動不已。

苗栗拱天宮此次到鳳山舉行為期3天的雙媽遶境，17日晚上將駐駕在鳳邑北辰宮，18日上午從北鳳山一路遶境至南鳳山，沿途路線照慣例依照白沙屯媽祖旨意，前往停駕宮廟，晚間駐駕在五甲龍成宮，19日上午遶境鳳山五甲地區，下午返回苗栗拱天宮。