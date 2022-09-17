王思平和老公甜蜜接吻。（鄧博仁攝）

王思平原本要穿李毓芬送的漂亮婚鞋，但為了好走換成平底小白鞋。（我是凱文工作室提供）

王思平和老公婚宴第二次進場的俏皮婚紗。（我是凱文工作室提供）

王思平和老公婚宴送客浪漫造型。（我是凱文工作室提供）

35歲王思平和牙醫老公李世偉結婚2年，今晚在文華東方酒店補辦婚禮，席開55桌，花費7位數字打造夢幻婚禮。王思平穿著NICOLE ＋ FELICIA最新禮服進場，手戴夫家1克拉傳家之寶婚戒，原本要穿閨蜜李毓芬送的漂亮婚鞋，卻臨時換成香奈兒小白鞋，笑說：「這樣比較好走。」藏不住幸福笑容。

她為了這場婚禮勞心勞力，不僅努力瘦了5公斤，還要打理老公外在，「我還請髮型師幫他剪成孔劉的髮型。」所幸有婚顧幫忙，才沒有忙得一團亂。但王思平說穿上婚紗的前一秒，還帶妝幫2歲女兒「米果」洗澡，她打趣說：「我真的只想趕快讓婚宴圓滿結束，回家休息。」

女兒很黏她，為了能專心當新娘，王思平特地租了一個跳跳床，在飯店打造一間遊戲間，請來陪玩姊姊。即使婚禮遲了2年，稍早彩排時，看到爸爸走紅毯，王思平還是感動得想流淚。

林可彤出席王思平婚禮。（鄧博仁攝）

威廉出席王思平婚禮。（鄧博仁攝）

陶嫚曼、陳艾熙、康茵茵、黃喬歆等人出席王思平婚禮 。（鄧博仁攝）

宋米秦與先生及女兒出席王思平婚禮。。（鄧博仁攝）

原本婚禮上邀請柯有綸和小昱上台唱歌，2人卻紛紛確診，「能在疫情辦完婚禮已經很感恩滿足了。」婚後沒有After Party，雖然夫妻倆想盡情喝到飽，但結束後還得回家哄女兒睡覺而作罷。

王思平重心還在家庭，想跟閨蜜宋米秦開YT頻道，內容主要是談親子話題。新人準備去夏威夷、馬爾地夫蜜月，老公笑說：「帶女兒去那就不是蜜月。」受訪時新郎不時展現幽默一面，更自虧站在新娘旁邊是保鑣。