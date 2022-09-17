慈濟基金會於17日下午邀請六藝劇團在高雄靜思堂演出《南洋奇遇記》，透過童話故事背景、編排戲劇方式呈現，傳達各國不同的文化內涵，共有1100名親子同樂。

慈濟基金會副執行長劉濟雨表示，慈濟基金會在社區深耕、關懷新住民多年，期待在族群融合上，彼此之間能多點理解，消除歧見，和諧共處，六藝劇團演繹的《南洋奇遇記》，透過戲劇讓孩子了解不同國家的民俗風情。

《南洋奇遇記》以環遊世界為主題，有別於一般的西方國家故事，主要在強調所謂的多元文化，希望藉此為親子帶來新鮮而多元的體驗與認識。

六藝劇團表示，成立宗旨就是希望把表演跟教育結合，因為團長劉克華本身也在學校教書，發現孩子在校學習到的主科教育，如國文、英文、數學等內容都非常充分，但相對在藝術、人文的學習甚是薄弱，希望透過劇團的演出能帶給孩子在人生成長路上培養良好的品格。該劇團於2001年成立，而六藝指的就是禮、樂、射、御、書、數等知能。