股匯市場信心低迷，非美貨幣在國際匯市難以提振，9/16新台幣兌美元收盤收31.293元，重貶1.63角，創3年新低；日圓兌美元的情況也好不到哪裡去，近兩周來維持在140元以上，9/13來到144.66，反覆迫近24年低點的145 。

聯準會將延續鷹派作風打擊通膨，助長美元走強，亞幣貶勢擋不住，新台幣亦趨亦貶。若以新台幣與日圓的交叉匯率來看，新台幣卻仍暫居上風，9/16收盤在1新台幣兌4.576日圓，9/17境外匯價再度走升，來到4.70的今年來最高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能指出，由於聯準會將繼續升息，而日本央行明年料將保持鴿派的立場，兩國貨幣政策明顯分化。日圓兌美元近日反覆迫近145的24年低點，年初至今貶值幅度達到20％。

瑞銀財富管理分析，日圓匯率今年來節節走低，除了美國大幅升息，天然氣和煤炭進口價格飆升，日本貿易逆差持續擴大，投資者擔心其國際收支平衡情況惡化，也是日圓被看空的因素。

陳得能認為，在日本央行改變政策方向或日本財務省干預貨幣市場之前，日圓可能進一步走軟。值得注意的是，期貨市場的投機帳戶似乎還沒有過度做空日圓，這意味投資者可能推波助瀾日圓當前的疲軟勢頭。

因此，瑞銀財富管理不排除日圓下探147.6的可能性，但今年12月、明年3及6月料將分別回升至140、136及132。

陳得能指出，美元指數上週突破110.7的20年新高後回落，但美國8月CPI意外走高，打破了投資者對價格壓力降溫將促使美聯準會放緩加息步伐的希望，引發環球市場震盪，美元再次反彈。即便美元年初至今累積漲幅接近15％，但短期內，相信美元仍受到多個利好因素的支持。

美國8月CPI同比增長8.3％，雖然比上月回落0.2個百分點，但高於市場預期的8.1％，不計食品及能源的核心CPI同比更加速0.4個百分點至6.3％，環比加快0.3個百分點至0.6％。雖然美國整體通脹同比計或已見頂，但最新數據顯示價格壓力仍然普遍存在。

我們相信聯準會需要觀察再多幾個月的環比通脹數據，以及勞動力市場降溫的進一步證據，然後才會軟化其政策基調，目前來看，這些條件尚未得到滿足。因此，即便要付上經濟增長放慢的代價，央行也別無選擇，只能夠繼續上調政策利率。

瑞銀預期聯準會下週加息75個基點，11及12月再上調各50個基點，意味著聯邦基金利率今年末時將升至4～4.25％。不過，由於明年初起通脹應會降溫，1月聯準會料將按兵不動，但之後會有所寬鬆貨幣政策，預計明年9、11及12月降息各25個基點。