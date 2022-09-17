台北市牛肉麵國際大賞今明兩天在圓山花博公園舉行，今天揭曉鮮食組紅燒得獎店家，金牌由金大方麵食館、老爺大酒店及兩支北方麵食館三家業者拿下。台北市長柯文哲也到現場頒獎，致詞時表示，天氣逐漸轉涼，來一碗熱熱的牛肉麵是最好的選項。台北市商業處表示，活動現場販售限量競賽牛肉麵每碗100元，歡迎民眾前來品嚐

今年台北市牛肉麵國際大賞分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組又再分為紅燒、清燉、蕃茄，而調理包組獎項是因應疫情，今年首度開設。比賽於8月9日報名起跑，共有101組報名參賽。

柯文哲致詞時表示，根據統計報告，全台灣一年牛肉麵產值約有40億至50億元，而台北就占了一半，北市府推廣牛肉麵產業不遺餘力，並自2015年起逐步轉型為輔導補助模式，透過補助台北市牛肉麵交流發展協會自主辦理牛肉麵產業系列行銷活動，以扶植產業自立自主與提升競爭力，凸顯牛肉麵產業特色。

今天揭曉鮮食組紅燒類別及調理包組得獎者，紅燒組銀牌由竣師父牛肉麵、牛翻天牛肉麵、燴館、壹品宴、郭家私房麵五家業者拿下，銅牌由凱達大飯店、淳心製麵、五花馬水餃館-台北龍江門市、史料味極牛肉麵、多元麵食小吃屋、食尚曼谷、台北六福萬怡酒店及威廚食府八家業者拿下。

調理包組前十名為新九九牛肉麵、欣光、洪師父牛肉麵、半畝田、皇家傳承、新食成、白金花園、台北凱達大飯店、大成及藍海饌。

台北市商業處表示，活動現場販售限量競賽牛肉麵每碗100元，揪團團購價6碗只要500元，屬牛民眾買1送1，邀請民眾來吃美味牛肉麵，今年還有位於金門的金牪餐廳特別搭機前來參賽，特別帶來金門酒糟牛做為競賽食材，現場也提供空運過來的金門酒糟牛肉，燉煮牛肉麵讓參觀民眾品嚐。

商業處表示，會場還有「歷屆得獎牛肉麵大賞」，民眾可買到歷年來在激烈競賽中脫穎而出的得獎牛肉麵，如五冠王洪師父牛肉麵、四冠王皇家傳承牛肉麵、雙冠王阿牛牛肉麵等，暖心冠軍公益麵每碗只要新台幣100元，扣除成本後將全數捐給公益團體。

台北市牛肉麵大賞柯文哲