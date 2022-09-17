【又嘉氣象報報】"南瑪都"開眼轉強颱 北.東偶陣雨溫微降

今年第14號颱風南瑪都已升級強烈颱風，朝著日本九州全速前進，不會直接影響台灣，但其外圍環流仍會甩出雨彈，明日到下周一（9/18、9/19）北部、宜蘭、花東地區都會有降雨，下周二雖降雨略減，但冷空氣來襲，會有明顯轉涼的感覺。

氣象局指出，明日台灣附近吹西北風，北部不定時降雨短暫，仍能「雲中見陽光」，宜蘭及各地山區有午後雷雨，花東地區的午後降雨最為明顯，其他地區則是多雲到晴，而類似的天氣將持續到下周一（9/19）；明日溫度變化大，早晚偏涼，各地高低溫介於22至33度之間，台東有36度高溫機率，感受溫暖微熱。

明日（9/18）北部、宜蘭、花東地區仍要注意天氣變化，外出記得攜帶雨具。（圖／擷取自氣象局官網）

強颱「南瑪都」今日下午2時位於台北東方1130公里海面上，預測逐漸往日本方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，中央氣象局預報員趙竑表示，預估下周一、下周二比較能看出是否會再有熱帶低氣壓或颱風的發展，而在下周三（9/21）之前，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米。

強颱「南瑪都」逐漸往日本方向前進。（圖／擷取自氣象局官網）

下周二（9/20）水氣稍減，各地多雲到晴、高溫略降，但午後南台灣及山區要注意雷陣雨；下周三、下周四（9/21、9/22）基隆北海岸、東部有陣雨，其他地區多雲到晴；下周五、下周六（9/23、9/24）陣雨會出現在位處迎風面的北部、東半部，午後南部山區也要留意。