年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地，而今（17）日《美麗島電子報》董事長吳子嘉就公布了台中市的最新民調指出「國民黨在台中的部分，表現有點驕傲，雖然有高民調，但還是要小心謹慎」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中分享了9月的台中市長民調，從數據中可以看到，台中市民對盧秀燕信任度達75.9％，不信任度則是17.5％，而對於施政滿意度則是77.5％，不滿意則為19.2％。吳子嘉更指出，在台中選舉民調支持度的部分，盧秀燕為59.4％、蔡其昌為19.8％、陳美妃為2.3％。

這份民調更顯示，在蔡英文去輔選民進黨候選人時，批評台中4年沒有任何進步，有71.3％民眾不同意；而對於「台中下一屆市長換成蔡其昌，未來發展會比較平衡？」也有64.7％的民眾不同意，甚至對於「下屆台中市長選舉」，有54.4％的民眾還是認為讓國民黨繼續做做看，有24.7％的民眾則認為要民進黨做看看。

吳子嘉最後也提醒，國民黨在台中的部分，表現有點驕傲，國民黨的團隊開始散漫了，但他們沒看到一個可怕的事情，周玉蔻開始打負面，不是偶然；蔡英文總統開始打負面，不是偶然；桃園開始使打負面也不是偶然，吳子嘉強調「現在開始九月中旬，民進黨全面開始打負面選舉了，請問國民黨準備好了嗎？」雖然有高民調，但還是要小心謹慎。