香港資深武打男星元華昔日曾是已逝巨星李小龍的指定替身，擁有超強功夫底子也讓他出道後就演出邀約不斷，2005年還憑電影《功夫》裡的包租公奪下金像獎最佳男配，演技獲肯定；去年元華驚喜加入漫威電影《尚氣》，但之後都沒有新作品被瘋傳息影，近日有網友PO出在加拿大巧遇元華的合照，發現他邁入72歲高齡，鬚髮皆白但很有精氣神，讓眾人佩服到看傻眼。

元華近年戲劇作品銳減，但去年在漫威第一部華人為主角的英雄電影《尚氣》演出光伯大師，讓觀眾眼睛為之一亮，無論是演技或武打技巧，不輸好萊塢其他演員，也讓外界期待他繼續有新作品；事實是，元華在拍完《尚氣》後就沒有再接拍電影，據悉，人也留在加拿大沒有回香港。

最近有在加拿大的網友分享巧遇元華的經驗，透露自己在一場活動中，發現今年72歲的元華一身西裝出席，而且很平易近人、沒明星架子，「我們聊了他溫哥華的家人，學習普通話的經歷，還有到橫店拍戲的日常」，還有聊洪金寶大師兄及當天活動的頒獎事宜。

元華72歲現況曝光。(圖/ 摘自小紅書)

而照片中元華雖然鬚髮都白了，不過，臉蛋圓潤、氣色紅潤，整個人很健康有活力的樣子，完全不像是72歲高齡者；元華並未正面回應息影傳聞，但有分享近況，他現在想多花點時間留在加拿大陪家人，和妻子、兒子一家享天倫之樂，含飴弄孫。

元華是香港著名武打明星，大多數人對他印象最深刻的角色，不外乎《摩登如來神掌》的天殘和周星馳電影《功夫》裡的包租公，更以「包租公」拿下金像獎最佳男配角獎，更獲邀加入好萊塢大片演出，演技和武打實力都受到肯定。