揮別疫情限縮，2萬名觀眾秋月下看舞。（姚志平攝）

《霞》的用樂日本音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》，舞者融入自身的故事，包括情感上的挫敗、對親人的想念，甚至是被詐騙的經驗，都化為肢體表現。（姚志平攝）

揮別三年來疫情的限縮，雲門舞集總算又重返國家兩廳院戶外廣場公演，演出作品是藝術總監鄭宗龍的作品《霞》。（姚志平攝）

揮別三年來疫情的限縮，雲門舞集總算又重返國家兩廳院戶外廣場公演，2萬名觀眾攜家帶眷在秋月下看舞，演出結束出現大驚喜，廣場上展開長44公尺、寬22公尺的巨幅布條，上面寫著「勇敢向前」。（雲門舞集提供）

李欣恬／台北報導

揮別三年來疫情的限縮，雲門舞集總算又重返國家兩廳院戶外廣場公演，演出作品是藝術總監鄭宗龍的作品《霞》，2萬名觀眾攜家帶眷在秋月下看舞，演出結束還出現大驚喜，廣場上展開長44公尺、寬22公尺的巨幅布條，上面寫著「勇敢向前」，是由書法名家董陽孜的題字作品，為疫情下的社會加油打氣，場面熱鬧溫馨。

現場有不少觀眾中午就先來卡位，從白天等到夜間開演，疫情之前，每年夏末秋初的雲門舞集戶外免費公演，是許多觀眾期待的事情，因為疫情，實體演出已停辦了兩屆，期間也曾以線上演出代替，上一次實體演出已是2019年。闊別多時，鄭宗龍上台致詞時，台下還有觀眾熱情大喊：「我愛你。」

鄭宗龍表示，等待已久，終於能回到廣場上和觀眾見面，「這部舞作也是在疫情間用視訊和舞者談舞蹈、談心，再進到排練場，有時只有一兩個舞者和我，一點一滴累積出動作。」

鄭宗龍表示，「舞作包含了很多舞者故事、個人心情和感受，希望觀眾可以從中得到共鳴，也在裡面找到一道專屬於自己的霞光。」配樂則是使用日本音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》。

歷年雲門舞集在戶外現場展開巨型布條，包括2003年8月21日《薪傳》演出完畢，當時台灣歷經SARS抗疫，舞團到戶外廣場上拉上寫著「大家加油」的布條。2013年《稻禾》首演結束完畢，創辦人林懷民也帶製作團隊和舞者到廣場謝幕，現場也拉起寫著「風調雨順」、「國泰民安」的布條，都非常震撼且撫慰人心。

值得一提的是，雲門舞集因疫情而停擺的海外巡演，今年也可望重啟，鄭宗龍舞作《十三聲》，將啟程至美國芝加哥、華盛頓特區、休斯頓、史丹佛、柏克萊等地演出。鄭宗龍也預告，明年也將在台重演林懷民經典作品《薪傳》。