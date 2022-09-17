宋米秦抱著女兒Ellie一起合影。（鄧博仁攝）

鄒承恩和老婆愛寶、鄒宗翰擔任伴郎伴娘。（鄧博仁攝）

林可彤亮麗出席婚宴。（鄧博仁攝）

王思平今舉行浪漫婚禮，伴郎伴娘陣容罕見地打破傳統，由鄒承恩夫婦以及歌手鄒宗翰等人擔任，花童則是安排宋米秦的4歲女兒Ellie俏皮登場。不少圈內好友到場，宋米秦和老公陳鎧文、鄒承恩和老婆愛寶、鄒宗翰、林可彤、陳奕、陶嫚曼、康茵茵、Apple黃喬歆、威廉等出席。

剛新婚的威廉獨自參加婚禮，和老婆卓君澤還沉浸在新婚的甜蜜中，他自虧手上節目收了2個，可以趁這段時間好好做人，「希望寶寶越早來越好，這陣子把時間給孕育下一代，我也開始吃中藥，不只女方，男方也要，不能壓力丟給女方，管他補氣還是補精，男孩還是女孩我都喜歡。」

王思平的閨蜜宋米秦帶著4歲女兒Ellie、老公一起出席，Ellie拍照時十分活潑，會和媽媽一起揮手，完全不怕生。宋米秦透露，她之後會和王思平一起準備YT頻道，內容是親子育兒部分，傳達新手媽媽資訊。而她因為疫情，許久沒回韓國，原訂7月要回去，但因為全家確診，只能退機票。而林可彤是二寶媽，決定好好享受今天婚禮，請先生在家裡待小孩，祝福新人幸福。