「龍象大戰」3連戰第2戰，中信兄弟靠著8局攻下3分逆轉，以5比4擊敗味全龍，兄弟拿下2連勝也賞龍隊苦吞本季最長的5連敗。兄弟終結者呂彥青連續22場登板無責失也寫下隊史新猷。

兄弟今天推出近期連勝不止的吳哲源先發，他前6局僅失1分，7局下續投卻碰上亂流，首棒打者劉基鴻敲安，1出局後蔣少宏再補上二壘安打追平比數，兄弟緊急換上彭識穎接手，張政禹敲安、郭天信高飛犧牲打打回超前分，也讓吳哲源一度成為敗投候選人。

8局上兄弟展開反攻，「岳家兄弟」岳東華、岳政華接連敲安攻佔一、三壘，龍隊換上林凱威判守住領先優勢，他先讓江坤宇敲出游擊飛球後開始崩盤，王威晨先敲安追平，許基宏高飛犧牲打打回超前分，陳子豪二壘安打再添保險分，兄弟單局一口氣攻下3分逆轉。

兄弟終結者呂彥青在8局下提前登板，雖然先保送蔣少宏，但他隨即三振掉張政禹，化解滿壘危機，9局下續投再讓龍隊3上3下，守住球隊1分領先，他也拿下連續11次救援成功，且他連續22場登板無責失也改寫2009年麥特的21場，成為隊史新紀錄。

吳哲源最終投6.1局被敲7支安打、失3分，靠著隊友火力支援躲過敗投，仍有機會繼續將個人連勝場次堆高；龍隊洋投伍鐸本季轉先發首戰用71球投5局，投出三振、保送各1次，僅被敲4支安打失2分（1責失）、無關勝敗。