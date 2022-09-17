台灣民眾黨16、17日於西門町發起「居住正義連儂牆」活動，邀請所有的民眾留言表達對房價過高的憤怒、對落實「居住正義」盼望。今民眾黨主席柯文哲與無黨籍台北市長候選人黃珊珊也到現場，共同簽署「居住正義宣言」。柯文哲指出，高房價是民怨之首，年輕人買不起防很痛苦；他指出，當台北市有5萬戶的社宅時，就能修正房價。

柯文哲表示，高房價是民怨之首，居住正義和高房價，一直是台灣相當頭疼的問題，年輕人買不起房很痛苦；台北市穩健興辦社會住宅，成績為六都第一，對於居住正義的追求，不是靠畫大餅，而是執行力。儘管居住正義和高房價問題，絕對不是光靠蓋幾棟社會住宅就解決，但台北市還是要繼續蓋下去。「該怎麼做？」、「如何做？」的基礎與規範確立後，接下來的重點就是一步一步，一棒接一棒的往下做，而當台北市有5萬戶的社宅時（達北市整體住宅戶數的5％），就可對房價產生修正的效果。

黃珊珊表示，未來政策規劃方向就是「居住正義3.0—興建臺北未來宅」，更清楚的說，會興建可負擔的「青年住宅」、可擁有的「地上權住宅」、可照顧的「全齡住宅」以及可永續的「美學住宅」四個重點。黃說，台北未來宅將著重永續、美學、與安全三大指標，一方面提供低碳、環保、節能及符合公共衛生的全方位住宅，改善市民整體生活環境，讓台北市容煥然一新；另一方面，做為危老都更的中繼住宅，台北未來宅也將強調住宅安全與防災，並強化住屋安全以提升氣候變遷下的災害應變，成為韌性城市的重要一環。