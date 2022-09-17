韓國女團「BLACKPINK」出道6年，在全球享有超高人氣，不斷刷新紀錄，她們在昨（16日）暌違2年回歸歌壇，發行第2張正規專輯《BORN PINK》回歸歌壇，首日銷量便突破百萬張，成為首個達成此紀錄的女歌手，主打歌〈Shut Down〉也以660萬的收聽次數空降音樂串流平台Spotify全球榜冠軍，成為第2首登頂的韓文歌，先行曲〈Pink Venom〉也占據亞軍，專輯中共8首歌也都闖入全球榜前25名，氣勢相當驚人。

該張專輯的發行，讓已連續3年成為年度播放量最高女團的「BLACKPINK」，再度重回2022年Spotify上播放量最高的女團，為歡慶本次回歸，她們也Spotify合作，讓所有使用者在專輯發行首週的期間內都能隨心所欲、不限次數、以任何順序免費點播收聽這張專輯，歌迷可透過「BORN PINK by BLACKPINK」歌單免費點播收聽至下周四（22日）。另外，明（18日）也將於「K-Pop ON! Track」平台上公開獨家幕後花絮。