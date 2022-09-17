今年第14號颱風南瑪都逐漸逼近日本，日本氣象廳今天晚間對鹿兒島縣發布暴風、波浪、高潮（海面上升）特別警報，提醒民眾嚴防。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳於當地時間晚上9時40分對鹿兒島縣發布特別警報，預料狂風、大浪和漲潮恐會引發大範圍洪水。

報導指出，大型猛烈颱風南瑪都預計於18日白天接近鹿兒島縣，恐帶來數十年來難得的大規模災害，提醒民眾高度警惕。氣象廳也呼籲民眾聽從地方政府指示前往避難，確保自身安全。

日本電視台報導，日本曾遭伊勢灣颱風（1959年超級強烈颱風薇拉）重創，之後只要預想可能再受這種等級的強颱侵襲時，就會發布「特別警報」。

特別警報自2013年開始運用後，氣象廳過去只在2014年及2016年針對沖繩縣發布颱風特別警報，這次是沖繩以外地區第一次發布。

根據日本氣象廳今天下午5時最新觀測，南瑪都（國際命名：NANMADOL）中心位置位於南大東島東北方約180公里，正以每小時20公里速度朝西北方行進，目前中心氣壓910百帕、近中心最大風速每秒55公尺。

憂心颱風影響員工安全，日本三大便利商店7-11、全家和LAWSON都宣布部分店鋪暫停營業。

7-11宣布位於福岡縣、佐賀縣、長崎縣、大分縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣、山口縣與廣島縣，合計610家店舖從今天晚間9時以後陸續暫停營業，恢復營業時間待定，也可能因颱風路線增加停業店鋪數目。

全家宣布福岡縣30多家店舖暫停營業，LAWSON也宣布九州部分店鋪暫停營業，以員工安全為優先考量。