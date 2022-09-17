總統蔡英文日前疑暗批台中市長盧秀燕對市政毫無關注，喜歡自稱「媽媽市長」，但對市政毫無關注，把大部分心力放在「送往迎來」。根據一份《美麗島電子報》台中市長選戰最新民調，台中市長盧秀燕支持度為59.4％、民進黨參選人蔡其昌19.8％、無黨籍陳美妃2.3％；其中盧秀燕增加7個百分點，蔡其昌則又掉了2.3個百分點，資深媒體人黃暐瀚表示，台中市長選情，用4個字來形容，幾乎「毫無懸念」，蔡其昌想要贏盧秀燕的機會，非常非常小。

黃暐瀚17日在《董事長開講》網路直播節目中指出，總統蔡英文日前說，有些人自稱「媽媽市長」，但對市政關心不多，每天只關注送往迎來。那天的活動叫「女力」，現場站了5個民進黨候選人，並沒有蔡其昌，但蔡英文卻去罵蔡其昌的對手。講完之後，盧秀燕的支持度多了快7趴，根本是幫盧秀燕衝聲量，反而害蔡其昌掉了2趴，來回就差了9趴。

黃暐瀚接著表示，他自己是台中人，聽到這件事，脾氣就上來了，說到「送往迎來」，總統不就是一直接見美國議員送往迎來；台中市長是要如何送往迎來？讓人沒有辦法連接起來。

黃暐瀚指出，盧秀燕4年前是怎麼贏林佳龍的，其中有一項就是空污，如果現在空污爛掉了，盧秀燕的民調也不會高。從1992年中火出現以來，從來沒有PM2.5在15微克以下，而這幾個月已經降到15微克以下，低於國家標準，台中人抬頭已經可以看到藍天了，盧秀燕4年前承諾要做的，現在也做到了，拿這個去攻擊盧秀燕，完全不會得分。台中市長選情只有4個字，幾乎「毫無懸念」，蔡其昌想贏盧秀燕的機會，非常非常小。