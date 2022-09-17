夏日嘉年華市集17日在台中驛鐵道文化園區熱鬧登場。（陳淑芬攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署舉辦「夏日嘉年華市集」活動，今天在台中驛鐵道文化園區熱鬧登場，近40個攤位中以「台中市愛之光教育基金會」備受矚目，成功培訓近20名視障咖啡師和香氛設計師，協助行銷推廣及門市經營，成為社區強大能量。

勞動力發展署中彰投分署分署長劉邦棟表示，勞動部推動「多元就業開發方案」20年來，結合專家學者等資源輔導協助，強化民間團體服務及經營能力，讓失業者能重建就業自信及能力，使在地產業持續深耕發展。

劉邦棟說， 希望透過「夏日嘉年華市集」大型聯合行銷活動，展示今年度「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「創業諮詢輔導服務計畫」的執行成果，一起以行動支持在地產業。

展售攤位中，「台中市愛之光教育基金會」今年第一次執行多元就業開發方案，不僅培訓近20位視障咖啡師和香氛設計師，協助行銷推廣及門市經營；而「貝蕾特甜點屋」透過創業貸款資金協助更新器材設備、舒緩資金壓力，及顧問輔導讓營運更趨穩定。