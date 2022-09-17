「2022 新北市新莊秋季音樂饗宴」今(17)日晚間在新北市新莊體育場陽光草坪歡樂登場，活動邀請了王瑞瑜、曾沛慈、郭婷筠、彭正、邰肇玫、火星樂團及向蕙玲等歌手及樂團上台表演；新北市長侯友宜也特別到現場共襄盛舉，可能是現場氣氛較為輕鬆，侯友宜致詞便稍稍抱怨目前選舉的情況，表示提到選舉大家就「騖來騖去」(搞來搞去)很沒意思，人生要過快樂日子，用快樂的心情來看表演。

侯友宜表示，今晚的風不像上周那麼強，也不會太熱，所以今天聽歌的心情是最快樂的；這時他話鋒一轉，稍稍抱怨現在的選舉氛圍，表示現在大家只要一提到選舉，「騖來騖去」很沒意思，人生要過快樂好日子，要用快樂的心情來聽歌。

侯友宜說，之前受到疫情影響，很多活動都沒辦，現在雖然疫情看起來比較高，但這兩天又有點趨緩，不過跟以前相比，如今已經沒有那麼害怕疫情，所以我們把防疫做好以後，很多活動都可以辦。

侯友宜也提到目前還在興建的新莊運動公園地下3層停車場，他說，年底這座擁有600多個停車位的地下停車場蓋好，大家要來停車就更加方便，就可以邀更多人來這邊玩，不要想那些有的沒的事情，聽政治在那邊吵來吵去也不要聽太多，「歡喜就好」。