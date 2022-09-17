徐定禎17日前往三義公有市場拜票，全力爭取鄉親認同。(摘自徐定禎粉專)

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，17日在縣議員羅貴星陪同下，前往勝興車站、三義公有市場掃街拜票，徐定禎表示，他感受到苗栗融合人文歷史與自然風景的在地特色，他強調，將推動「觀光新苗栗」，這是他未來主要的施政方向，包括周邊交通動線、道路拓寬、停車問題等工程配套。

徐定禎17日在臉書粉專表示，年底縣市長大選進入衝刺階段，選戰節奏更緊湊，他也持續勤走基層，全力爭取鄉親認同。今早他和選做事的人．縣議員羅貴星一起來到三義公有市場和勝興車站掃街拜票，懇請大家投徐定禎一票、羅貴星一票，我們一起改變苗栗！

徐定禎表示，在三義市場遇到許多早起買菜的長輩們，大家紛紛對他和羅貴星議員比出大大的讚，表達滿滿支持。他也向長輩們宣傳政見「重陽敬老禮金2000元」，他會增加苗栗社會福利，照顧苗栗長輩生活，提出有感的政見爭取支持，也謝謝大家的肯定。

徐定禎強調，苗栗好山好水好民情，也有好風景，三義勝興車站擁有將近120年的歷史，是全台灣海拔最高的車站。古色古香的木造建築，搭配小火車、鐵軌和隧道，群山環抱的勝興車站每到假日便吸引全台遊客前來遊玩，他也收到在地店家和外縣市朋友們的支持，鼓勵他不是有機會當選而已、是一定會當選。

徐定禎指出，勝興車站位在台鐵舊山線，沿途店家也向他反應路幅狹窄、不利店鋪經營，客人往往要邊選購產品邊閃避來車，非常不便，他也注意到路幅問題，尤其是地勢起伏大的路段，更增加了意外風險。因此，他將推動「觀光新苗栗」，是他未來主要的施政方向，周邊交通動線、道路拓寬、停車問題等工程配套，都會是他推動苗栗觀光發展重要的議題。

徐定禎表示，鄉親的反應都很真情、熱情，苗栗隊的夥伴們也精神抖擻，這周末都是萬里無雲好天氣，歡迎大家到苗栗來趟小旅行，感受苗栗融合人文歷史與自然風景的在地特色，翻轉苗栗，一起打造「觀光新苗栗」。