李玖哲與好友姚元浩上節目互揭對方「脆弱一面」。（公視提供）

金曲歌王李玖哲與姚元浩日前上公視談話節目《36題愛上你》，現場卻成了3個男人互揭對方「脆弱一面」的爆料大會，不僅姚元浩、李玖哲被提曾暴哭，炎亞綸被說因怕小強「帥氣盡失」。

李玖哲在節目上自爆，假日愛看電視上激烈的美國無差別格鬥賽，竟也會看到哭，表示在選手比劃完，獲勝方受訪，「他們講怎麼一路辛苦打到這裡，我就會嗚……」，常感動到掩面飆淚，還常將哭臉照傳給太太相馬茜看，他說：「我老婆也覺得很好笑。」讓唐綺陽拍案叫絕說「好可愛喔」。

在實境秀《來吧！營業中》同台，姚元浩被炎亞綸形容是「帥哥會做菜又帥，這要擄獲眾多少女少男的心」，Sandy直問：「浩哥在你心目中應該就是一百分了？」炎亞綸忍不住碎念「就是有點太囉嗦」。

炎亞綸加碼爆料節目第一季收尾前，姚元浩曾喝醉暴哭，還形容「大家電視上看到他哭的畫面，其實只有十分之一」。原來姚元浩不知從哪聽來「下一季沒有他」，所以非常難過；但姚元浩反倒開玩笑說：「我不怕，已經簽約到第6季了。」

姚元浩也解釋當時難過並非要離開節目，而是想到工作人員辛苦，「不只我們自己有革命情感，更辛苦的是觀眾看不到、後面的那群人」，因此當下情緒激動；也提及常看著外景現場下大雨，幕後人員穿著雨衣、淋著雨繼續拍攝，他說「其實我很謝謝他們」，讓炎亞綸也有感表示「浩哥把這放在很心底」。

但姚元浩話鋒一轉也反過頭掀炎亞綸的底，「剛開始一起工作時認為阿布（炎亞綸綽號）就是個很帥氣的男生，卻沒想到他很怕蟑螂！」節目現場還淘氣地模仿炎亞綸看見蟑螂尖叫、逃走模樣，更說「我們原先覺得他可能是假裝的，那蟑螂這麼小！」此舉也讓現場觀眾笑翻；帥氣盡失的炎亞綸則心有餘悸地回憶當時場面，直呼「蟑螂很大！而且牠一出來，都是全家出動」。