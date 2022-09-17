前新竹市長林智堅17日下午參加沈慧虹百工百業後援會成立大會，以台積電產品比喻市府工程，指1萬件工作在做，有1件可能做得不好，但改進把它做更好就好，引發對手評論；民眾黨新竹市長高虹安即表示，請林智堅不要為了脫罪，去毀了台灣的護國神山台積電。

林智堅今天在沈慧虹百工百業後援會中表示，新竹市立棒球場過去講了2、30年，沒有人做得到，市府努力跟中央爭取經費，雖然啟用有一些情況，但100件、1000件、1萬件工作在做，有1件可能做得不好，就像台積電這樣的世界級公司，晶圓產品也可能有不良品，做得不好，來改進把它做更好就好，大家說是不是。

高虹安晚間則針對此發言表示，林智堅現在是汙衊台積電嗎？請林智堅不要為了脫罪，去毀了台灣的護國神山台積電，把1個享譽世界的國際級企業拉出來救援，以掩蓋自己執政不力的事實。

她說，台積電能具備國際競爭力，最主要的是企業文化，嚴格的供應商管理，還有對於自身晶圓品質的要求，要成為台積電供應商非常不容易，要稽核的checklist有上百項外，每年還會來查廠，以確保品質不會有問題，不會像棒球場一樣把這麼大的1個採購案交給1個零經驗的廠商。

高虹安指出，台積電更會盡其所能避免把瑕疵品出貨給客戶，尤其是車規晶片等攸關消費者安全的，更是有嚴格的品管，而不是像棒球場一樣還沒驗收就急就章趕著啟用，罔顧運動員安全。

林智堅與沈慧虹的棒球場，真要講，開幕賽就等同於已經交付給客戶，就是球員、球迷，結果價值高達12億的不良品被狠狠退貨，林智堅、沈慧虹的商譽及客戶信任度當然也嚴重受挫。

她說，林智堅這番不當發言，很顯然就是不懂業界的發言，尤其科學園區在新竹是很重要的，由此可知，讓真正在科技業出身的高虹安來當市長才是最適合的。

對此，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥則回應表示，林智堅的原意是旨在強調「改善」而非卸責，也絕非如同高虹安刻意扭曲，把科技業拖下水一說。

劉康彥強調，林智堅致詞的本意，是指棒球場的缺失一定會持續改善，「做得不好就要改進，把它做更好」，這才是執政者負責任的表現。

他還原林智堅今天現場致詞表示，是說新竹市立棒球場，過去2、30年參選市長的候選人都會開出改善的政策支票，但只有在林智堅任內成功向中央爭取經費，並改建工程，市政建設同時有難以記數的工程同步進行中，若有其中做的不好，就會即刻改進。

劉康彥也呼籲高虹安，成日批評新竹市，並不會成就自己，高虹安選舉至今的言行，毫無擔當市長的格局和視野，也請高虹安不要迴避回答自己和許明財、謝文進綿密的關係，高虹安就是阻礙新竹市繼續進步，被舊勢力把持。

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