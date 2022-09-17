今（17）日晚間9時41分台東地區發生規模6.4地震，震央位在台東縣府北方35.8公里處，即關山鎮，地震深度僅7.3公里，屬於淺層地震，加上震央在內陸，全台皆有感。而國民黨新北市長候選人侯友宜也在臉書上發文關心民眾，更曝光了「保命3步驟」，同時提醒「未來可能還會有餘震，請大家務必小心注意」，引發討論。

侯友宜在臉書上關心民眾，「今日稍早21時41分左右發生有感地震，市民朋友還好嗎？希望大家一切平安」，侯友宜也說，根據新北市EOC速報：21時41分發生規模6.4地震，深度只有7.3公里的淺層地震，震央位於台東縣關山鎮，新北市最高震度3級，EOC已進行相關災情查通報聯繫事宜。

侯友宜也隨文附上了地震三步驟，分別是「趴下」、「掩護」、「穩住」，提醒「當台灣發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃及掉落物，保護自身安全、減少受傷」，侯友宜更說「未來可能還會有餘震，請大家務必小心注意」。