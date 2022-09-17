田馥甄17日晚間在高雄巨蛋舉辦第2場「一一」巡迴演唱會，豈料演唱會尾聲，田馥甄剛好下台換衣服時，突然發生大地震，導致演唱會緊急喊卡，全場場燈全部亮起，粉絲們也在台下靜待一陣子。

對此，主辦表示，地震發生時，當時田馥甄唱完〈無常〉下台換造型，人並不在台上，現場工作人員立即打開場燈、所有大門出口，並一一檢查舞台、機關安全狀況，確認所有觀眾、工作人員都是安全的，也開放粉絲在這時間休息、透氣，暫停約15分鐘後節目再度開演。

田馥甄這次在高雄開唱，吸引許多粉絲支持，她也別具用心，特別加入台語歌彩蛋橋段，首日選唱〈心事誰人知〉、第二天則翻唱〈我若不曾愛過你〉，她賣關子說，每天都會有不同驚喜的台語歌，還在台上首度挑戰用台語吟詩，「不管任何一種方言，有好的作品，我就想要去學，雖然我唸的不好，但希望藉由這樣的方式，讓大家喜歡方言」。

田馥甄高雄巨蛋遇上大地震，緊急喊卡後，她再度回到台上演出，唱到〈My Love〉間奏時，對著全場粉絲喊話：「你們還好嗎?My love！」並哽咽表示：「呼!剛剛唱完〈無常〉，從升降台降下去，就這麼無常，讓我感覺到自己非常的渺小，覺得大自然的一切，讓我覺得自己非常渺小，在身體不聽使喚、無能為力的時候、在無法抵抗大自然力量的時候，只能謙卑謙卑再謙卑，所有安排都是一個學習，謝謝你們陪我學習老天給我的課程，你們是我的老師還是同學，是沒有被地震嚇倒的同學嗎，真的不容易!辛苦大家!大家一定驚魂未定，想說演唱會延期、上周又延，現在這是要逃還是不逃，真的謝謝大家還在這裡，出道21年第一次在演唱會遇到地震，大家平安就好，還好開場有點光明燈，明天一定要點好點滿點亮！」