樂團「告五人」17日在台北兒童新樂園開唱。（羅永銘攝）

樂團「告五人」17日在台北兒童新樂園舉辦「新樂園2022愛在夏天演唱會」。他們一開場飆唱〈愛人錯過〉、〈醜人多作怪〉、〈你要不要吃哈密瓜〉等夯曲，團長、鼓手哲謙（謙哥）一上台看到現場滿滿粉絲，突然激動爆哭：「大家都還在，我很感動，謝謝你們今天在。」

男主唱兼吉他手潘雲安表示，「今天我不能哭，不然話都講不完，謝謝你們出現在這」，更自豪說：「這是新樂園第一次辦演唱會，我們還有很多需要努力地方，也繼續支持告五人。」女主唱犬青則透露，昨開唱前，心情很緊張，「因為畢竟第一次，前置作業花了很長時間。」

告五人包下整個遊樂園，讓4000名歌迷除了享受演唱會，還能無限暢玩遊樂設施，總成本粗估花費2千萬元。他們選在樂園裡開唱，搭配場內的旋轉木馬、摩天輪與高達20米的裸視3D透視LED城堡一一點亮，揭開演唱會序幕，3人首度演出新作〈給你一瓶魔法藥水〉時，雲安和犬青拿出夢幻泡泡機全場掃射粉紅泡泡，充滿甜蜜浪漫氛圍。

他們特別將主舞台搭建在摩天輪前，並依照場地空間設計打造旋轉木馬延伸台及星空升降台，打破一般演唱會的舞台與觀眾區限制，演唱會全程共施放近3000發煙火點亮夜空，引起歌迷驚呼連連，尾聲安可橋段獻唱〈愛在夏天〉，更搭配長達100秒的絢爛煙火秀，潘雲安笑表示，「煙火好像不用錢，一直放好爽，有無限煙火」。