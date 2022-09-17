《走過愛的蠻荒》座談會。（三禾行銷提供）

茁劇場《走過愛的蠻荒》於今(17日)在誠品南西店舉辦座談會。導演王明台、男女主角李英宏和姚吉慧參與盛會。兩位演員在談到演戲準備時，李英宏表示，當下看到姚吉慧時，對她的感覺是「很有母愛」；恰好，姚吉慧對李英宏感到是「照顧人的大哥哥」，導演王明台被稱讚簡直是導演媒人婆，竟然預先看中兩位的CP感，把兩人湊成最有愛的一對。

導演認為，CP感就是觀眾認同這一對，喜歡這對組合，認同他們的愛心。但其實，這並不是導演預想中的組合，「我找英宏試了幾場戲，試到一半疫情來了，只好中斷。」茁劇場向來以培養新演員為己任，導演說：「當初考慮很久，沒用上我們自己培養的小Q，當初考慮了很久，從年紀、外觀、氣質，我最後來還是選擇了姚吉慧。」不負眾望，李英宏和姚吉慧成功演出一對有理想有愛，卻在自己的愛中無從選擇的一對。

兩人在培養CP感時，透過百白老師的各種訓練，有一訓練是分手前的凝視，兩人愛到深處，無法不分手，那種感傷渲染了整個教室，副導竟然現場大哭，百白問她怎麼了，副導還泣不成聲，搞得兩個男女主角像罪人，還要安慰副導。

導演說，希望能在不同的類型質感下，培養新人是他最大的前提。而《走過愛的蠻荒》追求的是自然感，致力要抹掉影視工業的痕跡。至於英宏，「我們希望保持他特有的節奏感，在戲裡剛好呈現他跟吉慧角色之間的差距，其實更好呈現他的哀傷與掙扎，以及吉慧對這場愛的無可奈何。

劇中描述親子關係，李英宏說，從小身邊有些朋友沒有家長陪伴，甚至家長把他們推得遠遠的，我拍這戲時會想到小時候的事，想到自己家裏有時候也會要求嚴格，加上我自己莫名罹患的恐慌症，就剛好把角色連結起來。

9月16日姚吉慧才去高師大、高雄文學館演講，面對400位未來是老師的聽眾，竟然有人聽得哭了，她自己感動萬分，沒想到一部好戲的力量可以這麼大，「我自己沒想到可以帶給老師什麼，但他們給我的回饋更多，說著自己的故事都哭了，這種沉重感很像劇中的我，我感到很激動。」

王明台導演最後表示，希望台灣聚集更多元的故事議題，培養新編劇和演員，「台灣有很多本土作家，自己土地有很多故事，所以我想從自己土地發芽出的故事來改編。《走過愛的蠻荒》作者文國士從小在這樣的家庭成長，可以想像他的創傷。他小時候不接受不接受老天給他的禮物，但他遇到好老師就改變了。 他的故事很動人很有感觸。像這樣，台灣有很多感人的故事，希望可以推薦給各位觀眾朋友。」

今天參予盛會的還有知名紀錄片監製楊力州、取材自文國士經歷的紀錄片《我永遠永遠永遠愛你》導演李若辳、隆中向上基金會執行長王德蕙。最大驚喜是文國士本尊突然出現，引起現場歡呼。