今晚9點41分發生芮氏規模6.4有感地震，震央在台東縣，而台南市最大震度4級，這次地震發生前，不少人是先收到手機的國家級警報大響後，過不到幾秒就感受到強烈地震，科技部南科管理局初步清查園區廠商情形，目前台南、高雄的廠商都無影響。

台東地牛翻身，中央氣象局觀測，芮氏規模為6.4，幾乎全台都有感，南科管理局表示，根據園區地震儀測值，台南與高雄都是4級，目前2地的廠商均無受到影響。