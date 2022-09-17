台東地區17日晚間約9點41分發生芮氏規模6.4地震，雲林縣最大震度為草嶺4級，其他地區3級，縣內各鄉鎮明顯感受到搖晃，民眾表示雖然時間僅10餘秒，但有如搭船般，甚至感到有點頭暈，是近年來搖晃最明顯的1次。雲林縣消防局表示，目前雲林縣119尚無接獲有關地震災情報案。

雲林縣民眾說，此次收到地震警報後約2秒，馬上感到天搖地動，相當準確，不少人都從家裡衝到外面，直說很像921大地震，非常可怕，再過幾天就是9月21日，這種巧合讓人覺得很擔心。