針對過去指揮中心與台北市防疫期間溝通狀況，前防疫指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中17日接受媒體專訪時說，台北市有一套自己的做事方式，指揮中心當時也試著讓北市府自己處理，最後還是出現一些狀況。面對問題，指揮中心一向希望與北市府討論改進方式，然而，「北市會比較想把責任推到中央」。

陳時中接受節目《三國演義》專訪時表示，中央做決策，地方政府則負責執行，若執行出問題當然是地方政府的責任，把地方事務推給中央承擔，其實不太公平。不過，指揮中心在防疫期間，不想追究責任歸屬問題，因為最後結果仍要由中央概括承受。

陳時中進一步說，事實上，台北去年疫情緊張，曾有段時間來不及設集中檢疫所以及加強版防疫旅館，中央當時緊急協調各地方政府協助北市收治病人，大家一條心，一起消化病人。

至於外界批評陳時中藉防疫打壓台北市一事，陳時中強調，他並沒有故意卡雙北。舉例來說，過去指揮中心與非民進黨執政縣市如台中、苗栗合作都協調得很不錯，相信只要大家好好合作，問題都能順利解決。

陳時中也指出，由於去年雙北疫情較為嚴重，他在去年5月第一波疫苗分配時，還特別多分配10%疫苗給雙北，說自己卡疫苗毫無道理。況且，當時其他縣市疫情也相當緊張，自己要承受多少壓力才能多給雙北10%疫苗，可想而知。