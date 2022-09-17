2022臺北市原住民族文化節-原綻臺北城 原住民族樂舞與藝人演出綻夏夜，部落文化美食邀市民共同體驗 2022臺北市原住民族文化節系列活動，將迎來活動最高潮，9月17日（星 期六）於花博公園圓山廣場舉辦「原綻臺北城」活動，活動包括部落文化體 驗、部落美食、原住民族工藝文創等攤位，還有20組原民團體8小時精彩的接力演出，呈現給市民最熱鬧的臺北市原住民族文化節。

本次活動邀請臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛 舉。由TIPC臺北市原住民族合唱團打頭陣，魯凱女聲梁文音及鐵肺公主戴愛玲 唱出原住民的熱情，世大運之星iWANT星勢力、臺灣首支原住民拉丁饒舌樂團 BOXING及嘻哈搖滾樂團FOCUS，表現原住民族文化融合的多元音樂類型，將 臺北市原住民族文化節推向最高潮。

臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)
臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)
臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)
臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

活動中由柯文哲市長頒發「第二屆林班歌大賽」成果，也特別安排林班歌 大賽獲獎的歌手現場演出，以音樂演譯從部落來到臺北工作的心情，還有都市 原住民為生活工作融入的拼搏精神。

花博公園圓山廣場舉辦「原綻臺北城」活動，活動包括部落文化體 驗、部落美食、原住民族工藝文創等攤位。(台北市原民會提供)
花博公園圓山廣場舉辦「原綻臺北城」活動，活動包括部落文化體 驗、部落美食、原住民族工藝文創等攤位。(台北市原民會提供)
臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)
臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

周邊還特別設置獵人文化、原住民族食材體驗、傳統編織技藝等，與原住 民族傳統智慧有關的部落文化體驗攤位，還有包括傳統藝品、文創、農特產品 及原住民族特色美食的原民市集，穿越族群、地域、語言、藝術，五感體驗全 方位的原住民族群多元魅力。

臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)
臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

歡迎臺北市民一同參與，在夏天感受原住民族的 特殊人文智慧與生活方式，將臺北市打造為蘊涵多元文化的偉大城市。 本年度精彩的活動，將一直延伸至2023年台灣燈會，以「光源臺北，臺北 就是未來！」為主題，點亮臺北這個夢想起點的城市，並且在112年3月由臺北市主辦的全國原住民族運動會，邀請全國原住民族人來到臺北，參與屬於原住 民族重要的體育盛事，在臺北市綻放部落與城市融合原住民族多元燦爛光芒 。

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