2022臺北市原住民族文化節-原綻臺北城 原住民族樂舞與藝人演出綻夏夜，部落文化美食邀市民共同體驗 2022臺北市原住民族文化節系列活動，將迎來活動最高潮，9月17日（星 期六）於花博公園圓山廣場舉辦「原綻臺北城」活動，活動包括部落文化體 驗、部落美食、原住民族工藝文創等攤位，還有20組原民團體8小時精彩的接力演出，呈現給市民最熱鬧的臺北市原住民族文化節。

本次活動邀請臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛 舉。由TIPC臺北市原住民族合唱團打頭陣，魯凱女聲梁文音及鐵肺公主戴愛玲 唱出原住民的熱情，世大運之星iWANT星勢力、臺灣首支原住民拉丁饒舌樂團 BOXING及嘻哈搖滾樂團FOCUS，表現原住民族文化融合的多元音樂類型，將 臺北市原住民族文化節推向最高潮。

臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

活動中由柯文哲市長頒發「第二屆林班歌大賽」成果，也特別安排林班歌 大賽獲獎的歌手現場演出，以音樂演譯從部落來到臺北工作的心情，還有都市 原住民為生活工作融入的拼搏精神。

花博公園圓山廣場舉辦「原綻臺北城」活動，活動包括部落文化體 驗、部落美食、原住民族工藝文創等攤位。(台北市原民會提供)

臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

周邊還特別設置獵人文化、原住民族食材體驗、傳統編織技藝等，與原住 民族傳統智慧有關的部落文化體驗攤位，還有包括傳統藝品、文創、農特產品 及原住民族特色美食的原民市集，穿越族群、地域、語言、藝術，五感體驗全 方位的原住民族群多元魅力。

臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團、藝文起飛 等團體，演出原住民族樂舞文化特色，原民之夜則邀請知名原住民藝人共襄盛舉。(台北市原民會提供)

歡迎臺北市民一同參與，在夏天感受原住民族的 特殊人文智慧與生活方式，將臺北市打造為蘊涵多元文化的偉大城市。 本年度精彩的活動，將一直延伸至2023年台灣燈會，以「光源臺北，臺北 就是未來！」為主題，點亮臺北這個夢想起點的城市，並且在112年3月由臺北市主辦的全國原住民族運動會，邀請全國原住民族人來到臺北，參與屬於原住 民族重要的體育盛事，在臺北市綻放部落與城市融合原住民族多元燦爛光芒 。