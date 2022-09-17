木蘭女足聯賽生涯進球王李綉琴今對桃園戰神再演「帽子戲法」，她在惠文高中帶出的徒弟松于庭，也於下半場攻入聯賽生涯首球，師徒攜手帶領高雄陽信以5比0大勝，積分16反超衛冕者台中藍鯨1分，暫居聯賽次席，也使戰神苦吞開季10連敗。

陽信本季前兩循環都完勝戰神，第3循環首役推出季中轉會加盟的美籍外援石蕾（Rebecca Sherry），台灣、迦納混血的高二好手王若萍也首次在聯賽先發，一開賽就壓上猛攻。第5分鐘李綉琴在禁區外看自己無人壓迫，起左腳遠射精準打入球門左上死角，助陽信先馳得點。

石蕾、王若萍都有超過170公分的好身材，加上右翼何宣宜也十分活躍，中場又有隊長若林美里指揮若定，陽信攻勢一波接著一波，第22分鐘李綉琴強試圖入左側禁區，趕在戰神門將吳卓蔚出擊前以右腳內側推射破網，再下一城。

第32分鐘，若林美里射門破網，但被吹越位在先進球不算，但她下波攻勢立刻討回，從30碼外直接起右腳遠射，吳卓蔚似乎是誤判若林要斜傳左路，先往自己右邊踩了兩步，再回身飛撲竟為時已晚，無法阻止這腳遠射破門，上半場陽信3球領先。

高雄陽信松于庭（左）替補上陣，攻入個人木蘭聯賽生涯首顆進球。（中華足協提供）

換邊再戰，陽信右中場換上今夏剛從惠文高中畢業的松于庭，加上中場的李翊瑄、左後衛劉芃宜，讓李綉琴在場上跟3個徒弟並肩作戰。松于庭也展現過人膽識，從右前場連過兩人突入右側禁區起腳破門，攻入個人木蘭聯賽生涯首球。

全場補時第2分鐘，李綉琴殺入禁區急停轉身，把球拉回右腳射門破網，完成個人帽子戲法，不僅鎖定最終比分，李綉琴本季進球數也達到9球，與射手榜第1的台中藍鯨蘇育萱追進到3球差距。

高雄陽信高二小將王若萍（右）首次在木蘭聯賽先發，表現令人印象深刻。（中華足協提供）

王若萍此役雖未進球，但聯賽生涯首次先發就踢了超過80分鐘，出色的身材與身體強度，以及控球的靈動球感，都令人印象深刻。而且她在高苑工商還兼當守門員，木蘭聯賽首次先發則擔綱前鋒，未來發展頗值得期待。

王若萍賽後受訪時表示，與守門員角色相比，踢前鋒要跑得更多，體能得更好，在場上也要思考如何跑位，才有機會進球。至於此役獲勝關鍵，王若萍表示全隊在第2循環到第3循環之間，練了很多配合，默契更好才能贏球。