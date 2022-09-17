台東縣政府北方35.8公里晚間9時42分發生芮氏規模6.4地震，台東、池上各5級強震，交通部台鐵局表示，玉里=台東=太麻里間按5級強地震規定辦理，該區間上、下行各次列車暫時停駛。

台鐵指出，光復、玉里4級，壽豐=玉里間按4級地震規定辦理；花蓮3級，崇德=壽豐間按3級地震規定辦理；竹南=台中及竹南=清水間按3級地震規定辦理；彰化=台中及彰化=清水間按4級地震規定辦理；彰化=高雄=枋寮=太麻里間按4級地震規定辦理。

礁溪=蘇澳新間按3級地震規定辦理；七堵=台北間按3級地震規定辦理；台北=鶯歌間按3級地震規定辦理；富岡=新竹間按3級地震規定辦理。

台鐵說明，已通知工、電單位巡查路線及電車線設備，並加強播音以服務旅客。

台灣高鐵則宣布，受地震影響，啟動雲林至左營間地震告警，共有5車次營運列車（南下3班、北上2班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。

台灣高鐵表示，現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉。