當地時間8日中午，一通電話讓查爾斯國王陷入沉默，他與妹妹安妮公主是唯二見到母親伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）最後一面的人，近日王室記者羅伊斯頓(Jack Royston)還原了當時慌亂現場。

據《紐約郵報》（New York Post）引述《新聞週刊》(Newsweek)記者羅伊斯頓(Jack Royston)的觀察，女王駕崩前夕，也就是當地時間8日上午，當時查爾斯與妻子人在蘇格蘭的鄧弗里斯莊園（Dumfries House），卡蜜拉正準備接受珍娜(Jenna Bush Hager)的專訪，她是美國前總統小布希(Bush Hager)的女兒。約莫中午12點半，「查爾斯接了一通電話，然後陷入一陣沉默，走廊傳來緊張的腳步聲…」

「採訪取消了，夫妻倆被要求什麼話也不能說，立刻跳上直升機前往巴摩拉城堡（Balmoral Castle）。」白金漢宮於12點34分發出「醫療關切」聲明，不久後傳出女王與世長辭。