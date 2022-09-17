民進黨台北市長候選人陳時中今晚出席北投區後援總會顧問授證大會，這是最後一場顧問授證大會，讓陳時中致詞時直呼，現場人山人海，像是選前之夜，讓他感受到大家對他有信心，離勝選越來越近。

北投區後援會總會長黃金舜致詞時指出，過去兩年半，陳時中擔任防疫指揮官，面臨許多挑戰、困難，但仍一步一步向前走，帶領台灣人走過防疫難關。而過去24年來，北投失去光彩，希望這次能把握機會扭轉乾坤、改變北投。呼籲大家支持陳時中翻轉台北市，用選票改變台北市。

陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤表示，陳時中是三位候選人中，最認真做事、最認真發表政策的候選人，目前已經提出九大政策願景，包括超過百項的具體政策內容。

最近外界對陳時中「人設」有所質疑，吳思瑤指出，沒有「百變」陳時中，陳時中只有一個，只有提出「百項政策」，實際走入人群、走進社區、傾聽心聲的陳時中。

陳時中致詞時，便先稱呼北投後援會總會長黃金舜為「護國大藥師」，在疫情期間帶領藥界協助支援發口罩、送藥，義無反顧的做政府堅強的後盾，並向所有藥界的朋友致上感謝。

陳時中也向現場北投區的里長說，他將會推出「士林北投前瞻路網十年計劃」，要把士林北投科學園區交通做好。「現在若沒做十年後會怨嘆」。

他說，像內湖若八年前開始做，現在就會好很多。現在市政有停頓很可惜，所以他要來拚看看，把事情做好，讓台北、台灣都更進步。

陳時中表示，未來士北科建設發展會起飛、也要規劃出一套寺廟之旅、溫泉之旅，有願景、有目標、有方法的把它做起來，吸引國內外的旅客來到北投旅遊，讓大家看到北投的文化。