香港女星樂宜（前藝名洛兒）外型甜美還有34C性感上圍，讓她在社群上擁有高人氣，近日她曬出在海邊拍得一系列辣照，大秀臀部上的紋身，讓網友看了全暴動。

樂宜近日發文寫下：「出個汗，去一下水腫，這套泳衣太可愛啦～忍不住要拍多幾張～」，只見她穿上粉藍相間的比基尼，大秀C級渾圓雙峰，小蠻腰和一雙纖細長腿，更是相當吸睛，好身材完全藏不住。

樂宜趴地洩整個美臀。(圖／取自樂宜IG)

更讓網友驚喜的是，其中一張她轉過身趴在沙灘上，丁字泳褲讓她整顆屁股完整見客，而美尻上的刺青清晰可見，前後都相當有料，讓網友都忍不住大讚「前面看可愛，後面看驚豔」、「哇，好性感啊」、「紋身很可以」。

樂宜（本名廖樂宜）除了是模特兒之外，她還是一位DJ，不過之後與DJ搭檔拆夥單飛，因此從洛兒改回本名樂宜，2018年參加無線電視綜藝節目《美女廚房》走紅，她也曾演出電視劇《守護神之保險調查》，樂宜因外型亮眼加上身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，也因此被港媒封為新一代宅男女神，而平時敢脫敢露的她，也有性感女神稱號。