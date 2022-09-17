謝佳見從小家庭破碎，度過很孤單的童年。（羅永銘攝）

謝佳見給人都會形象，骨子裡卻相當傳統。（羅永銘攝）

謝佳見認為戀愛是美好的事情，不喜歡糾結的關係。（羅永銘攝）

謝佳見和邱木翰在劇中有不少親熱戲。（GagaOOLala提供）

謝佳見在劇中以朋友的方式和孩子相處。（GagaOOLala提供）

謝佳見回歸《酷蓋爸爸》第2季續演同志爸爸Damian，這次劇情著重於同志家庭面臨的生活挑戰，寫實地告訴觀眾「愛是一樣的」。生活中，謝佳見父母很早就離異，從小寄人籬下，下課就被親戚鎖在房間不准出來，度過非常孤單的童年，「我只能幻想有很多泡泡跟我說話，陪自己玩。」破碎的家庭對他影響很深，因此對成家、生子等人生大事相當謹慎，「沒有把握可以走到最後，就不會去談論。」

謝佳見受爸爸影響，關於理想的婚姻生活觀念傳統，希望「男主外、女主內」，且和劇中角色一樣主導性較強，都是給予的一方，「我希望另外一半在家裡帶小孩，把家裡整理得乾乾淨淨就好，不用工作。」他曾想過30多歲就要結婚生子，如今已43歲，且近年重心都在工作上，沒有多餘心力經營感情，「就順其自然吧，除非我真的很需要再說。」

演了同志爸爸角色後，謝佳見更能體會爸爸的反應，尤其同志家庭的成員得面對不少外界質疑，雖然台灣已經很開放，但如果現在有個10歲兒子跟他出櫃，還是會很擔心，「我會想說，你有足夠的資訊、你對你的感情、未來能夠處理嗎？但如果你幸福開心，我一定會尊重你。」

這次戲裡他不僅要照料和傑立所生的兒子凱凱，與前妻生的兒子Jimmy也從美國返台依親，磨合調整後，他終於能以朋友的方式與孩子相處。但謝佳見自認未來會是個嚴父，且孩子一定要學中文，更要懂得禮義廉恥，自嘲：「我骨子裡非常傳統，不要被我騙了。」

他劇中感情風波不少，坦言年輕時會因感情而糾結，分手後，感覺世界瞬間變黑白，但現在如果與伴侶溝通後，仍無法繼續維持，他會瀟灑放手，不會花太多時間悲傷，會很快認識新朋友，再投入下一段戀情，「戀愛是很美好的事，浪費時間糾結上太累了。」

提及以往的交往模式，不喜歡拖泥帶水的謝佳見幾乎都是一見鍾情，一看到「獵物」會以最短的時間追到手，如果是被追求的狀況，只要看對眼，就會大方接受，然後全心投入2人世界，笑說：「所以我談戀愛就會不見，全世界都找不到我，我只想理我的伴侶。」

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場地提供： W Taipei