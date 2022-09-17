自行車嘉年華今年活動首度騎進麗寶賽車場，在首日舉行的捷安特自行車大賽共有近千名的大、小鐵人車手參賽，今天（17日）進行大小鐵人二項、Push Bike童樂會兩大項，「鐵人一哥」張團畯在今年7月確診後首度復出參加正式比賽，就以1小時50分鐘37秒封王，前仁川亞運銅牌退役國手易芳如則以2小時01分17秒封后。

自行車嘉年華會去年因新冠肺炎疫情停辦一年，在許多車友「敲碗」下，自行車嘉年華今年復辦且首度騎進麗寶車場，首日進行的大小鐵人二項、Push Bike童樂會都以賽車場為起終點，讓不少車手一圓在賽車場騎車的特殊體驗，捷安特總經理鄭秋菊表示：「自行車嘉年華以推動全民Cycling概念出發，透過1+1、1+E的概念，讓全家人都可以來體驗騎乘的樂趣，活動也都以全家大小都能參與的活動來做規劃，而在麗寶賽車場就很適合全家大小來一起同樂。」

鐵人兩項出發先跑賽道2公里後換自由車騎40公里，最後再跑10公里進終點，成為張團畯和捷安特盃常勝軍江立堯的天下，張團畯和江立堯一同先後騎進轉換區，最後10公里路跑，張團畯一路獨跑進終點，江立堯以1小時53分20秒屈居第二，賽後張團畯說：「這是我第一次參加捷安特盃的比賽，超級累！雖然我確診新冠的症狀並不嚴重，但因為才重新訓練3周，大約恢復七成五的水準，今天自由車的難度相當大，為求保險不得不降低速度，還是很開心在賽場上復出。」

鐵人兩項女子組部份，2個月前才剛到軍功國小任教的前亞運國手易芳如，雖然是接下籃球隊教練重任，但她依舊保持每天騎2小時的飛輪，努力維持穩定實力後輕鬆完賽，她透露：「我大約8年沒參加正式比賽了，這次是跟練飛輪的朋友一同報名參賽，很意外還能拿到第一，我是騎車還可以，但跑步真的很陌生。」易芳如記憶中10多歲就參加捷安特盃，現在參賽和奪冠次數已經多到連自己都數不清。

今天的小鐵人和Push Bike童樂會也吸引許多家庭總動員，連主辦的自行車新文化基金會執行長Sheron也讓小一的兒子陳俊翔參賽，Sheron說：「先前因為下雨又遇到疫情，所以，小朋友賽前才跑了兩次做準備，雖然跟小朋友說只要放鬆心情完賽完成鐵人精神就好，但看到他還能超越其他小朋友就覺得很感動。」

已經多年沒比賽的前亞運國手易芳如（中）輕鬆拿下女子總排第一。（捷安特提供）