17日晚間台東發生芮氏規模6.4強震，高雄地區震度為5級，鳳山區傳出3起電梯受困，消防人員獲報後趕往現場救援，目前尚在等待電梯公司人員到場恢復電力。

晚間9時41分台東發生地震，全台有感，高雄震度達到5級，不少路邊民眾慌亂逃竄，連鐵門也被震得發出聲響，路邊民眾站也站不穩，卡在路中央動彈不得，馬路上的電線桿與紅綠燈也搖晃不已。消防局獲報鳳山區域有3起電梯受困，派員前往後通知電梯公司人員到場，待恢復電梯電力後，救出受困民眾。